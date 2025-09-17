Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obtuvo un amparo en Zacatecas contra “cualquier captura”.

Así lo reveló el periodista Claudio Ochoa Huerta, de Latinus, pero se sospecha que fue tramitado sin su consentimiento por un hombre de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith.

El amparo fue tramitado por Francisco Javier Rodríguez Smith a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán.

El amparo también incluye a una serie de personas involucradas en el robo de combustible, incluido el marino prófugo Fernando Farias Laguna.

Los nombres incluidos en el amparo son:

César Reyna Carrillo

Juan Carlos Madero Larios

Miguel Ángel Solano Ruíz

Diana Heleyn Foullon Gómez, alias “Lady D”

Roberto Blanco Cantú , alias “el señor de los buques”

Fernando Farías Laguna

Carlos Estudillo Villalobos

Sergio Varela

Bertha Elizabeth Castro

Elvira Xóchitl Palomo

Ismael Ricaño Matías

Anatalia Joselin Gutierrez

Raul Mendoza

Raul Torres

El amparo de Andrés Manuel López Beltrán, integrante de Morena, está registrado en el expediente 2098/2025 el cual aparece en los documentos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal (el nuevo Órgano de Administración Judicial).

El amparo busca evitar cualquier captura fue promovido por un hombre de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith en beneficio de los dos mencionados hijos del expresiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El amparo es “contra actos del titular de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Zacatecas u otras autoridades”, de acuerdo con el documento.

¿Quieren vincular a Andrés Manuel López Beltrán con Fernando Farías Laguna con amparo?

En el amparo también se incluye al marino prófugo Fernando Farías Laguna, sobrino del almirante Rafael Ojeda Duran.

Cabe recordar que el otro líder de una red de huachicol fiscal iniciada en Tamaulipas es otro sobrino de Rafael Ojeda Durán, quien ya fue detenido: Manuel Roberto Farias Laguna.