Gabriel Pérez, conocido en TikTok como “Harley King”, fue detenido en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX), acusado de agredir a golpes a su madre.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, agentes del Sector La Noria acudieron al inmueble tras recibir una denuncia de violencia familiar contra una mujer de 64 años.

En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a “Harley King”, quien terminó bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Golpeó a su madre: detienen a “Harley King” en Xochimilco

“Harley King” ya había sido detenido en 2022

De acuerdo con reportes, no es la primera vez que Harley King es detenido, pues en 2022 ya había estado tras las rejas por el delito de violencia familiar, pero logró salir en libertad.

Nuevamente, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector de La Noria acudieron a su casa y lo detuvieron tras agredir a golpes a su madre.

Tras el ataque, la víctima recibió atención médica y apoyo de las autoridades, por lo que se espera que el proceso legal resulte en medidas más estrictas para prevenir futuras agresiones por parte de su hijo.

Según testimonios de los vecinos, las peleas y los gritos en la casa de la mujer de 64 años habían sido constantes desde hace tiempo, por lo que era común escuchar sobre conflictos en el entorno.

Golpeó a su madre: detienen a “Harley King” en Xochimilco

“Harley King” es creador de contenido en TikTok

El caso de “Harley King” se ha vuelto viral en redes sociales debido a que el joven cuenta con miles de seguidores en TikTok.

En su perfil solía compartir su día a día, pensamientos, así como su consumo de sustancias y su estilo de vida antisistema.