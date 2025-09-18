El hijo del ex presidente y secretario Organizacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán dio respuesta al amparo otorgado por un juez federal: no tramitó ninguno y sólo es un montaje mediático, afirma.
“Desde muy jóvenes, en nuestro hogar aprendimos a lidiar con este tipo de ataques. No nos sorprenden, y en algunos casos, se convierte n en un timbre de orgullo por siempre venir de quieres tanto daño hicieron al país”.Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO
Este miércoles 17 de septiembre, el periodista Claudio Ochoa reveló que un juez federal, Francisco Rodríguez Smith, otorgo un amparo tanto a Andrés Manuel López Beltrán como su hermano, Gonzálo López Beltrán.
Tal como afirmó Andrés Manuel López Beltrán en un reciente comunicado, habría sido otorgado sin su consentimiento para cualquier posible captura, hecho que también negó el juez.
Andrés Manuel López Beltrán niega amparos: “Es un montaje mediático”
Acorde con un comunicado que compartió, Andrés Manuel López Beltrán mencionó que el presunto proceso sólo es una nota tendenciosa y un montaje, ya que ni él, ni su hermano tramitaron ningún amparo.
Asimismo, Andrés Manuel López Beltrán aseveró que no conocen al abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, sin embargo, sospechan que la acción está motivada por sus adversarios para vincularlos con los personajes señalados.
Y Andrés Manuel López Beltrán aseveró que todo este asunto del amparo es una campaña de desprestigio en contra suya y de su familia para relacionarlos con una práctica delictiva en la que no tienen nada que ver.
Por consecuente, Andrés Manuel López Beltrán solicita al Poder Judicial que investigue el caso ya que no se trata de un simple trámite, sino de una operación malintencionada y orquestada desde varios frentes.