Juan Francisco Rodríguez, quien en el pasado fue señalado como abogado de Rafael Caro Quintero, aclaró que nunca ha tramitado amparos a favor de los López Beltrán.

Esta aclaración ocurre en medio de los señalamientos que acusaban a Juan Francisco Rodríguez por haber tramitado amparos sin ser solicitados para “blindar” a los López Beltrán, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Sin embargo, el joven abogado aclaró que nunca ha tramitado amparos para los López Beltrán, e incluso acusó que alguien ha suplantado su identidad para realizar trámites judiciales.

Juan Francisco Rodríguez acusa robo de identidad por el supuesto amparo a favor de López Beltrán

Según señaló Juan Francisco Rodríguez, esta no es la primera vez que usan su nombre para realizar trámites, pues él tampoco se desempeñó como abogado de Rafael Caro Quintero como se ha supuesto desde el 2022.

En ese contexto, el abogado precisó que tampoco presentó un amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, ni para las demás personas que se han mencionado en el documento difundido.

Juan Francisco Rodríguez dijo que, por estos hechos, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por los delitos de usurpación o suplantación de identidad, falsificación de documento s, u otros delitos que resulten.

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán se deslindó del supuesto amparo y dijo que sólo es una nota malintencionada, pues ni él ni su hermano, Gonzalo López Beltrán, tenían conocimiento de dicha solicitud.