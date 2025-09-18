El abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald nuevamente negó estar detrás de los amparos de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano en el estado de Zacatecas.

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, en entrevista con Ricky Moreno, afirmó que alguien usurpó su identidad para interponer los amparos de los López Beltrán y dijo creer saber quièn fue.

Amparo a favor de Andrés Manuel López Beltrán (X: Claudio Ochoa Huerta)

Rodríguez Smith Macdonald se dice vìctima de robo de identidad en el caso de amparos de López Beltrán

El jueves 18 de septiembre, Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald habló en entrevista sobre el tema de los amparos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y rechazó todos los vínculos con esta acción.

Asimismo, el abogado Rodríguez Smith Macdonald dijo estar en plena disposición en colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer el tema de los amparos de Gonzalo y Andrès Manuel López Beltrán.

“He sido víctima de usurpación de identidad y rechazo categóricamente cualquier señalamiento en mi contra. Reafirmo la disposición de colaborar con la autoridades competentes para esclarecer esta situación”. Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, abogado (Michelle Rojas)

Abogado Rodríguez Smith Macdonald cree saber quién usó sus datos en amparos de López Beltrán

Al ser cuestionado sobre si su nombre fue elegido con fines políticos para aparecer en los amparos de López Beltrán, Rodríguez Smith Macdonald dijo no estar afiliado a ningún partido ni movimiento político.

Por esta razón, Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald aseguró desconocer el porqué utilizaron su nombre en el amparo de los hijos de AMLO, pero cree saber quién usó sus datos en este proceso.