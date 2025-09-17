El nombre de Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald tomó relevancia cuando registros judiciales y periodísticos los señalaron como abogado de Rafael Caro Quintero, pero ¿Quién es? Te contamos los detalles.

De acuerdo con fuentes, fue en julio y agosto del año 2022 cuando Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald se desempeñó como abogado del exlíder del Cartel de Guadalajara.

Ahora, Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald dio nuevamente de qué hablar por tramitar amparos no solicitados para “proteger” a figuras políticas contra cualquier tipo de arresto.

Rafael Caro Quintero, líder del narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos (Cuartoscuro )

¿Quién es Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald?

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald fue señalado como abogado de Rafael Caro Quintero, aunque no se tiene evidencia de una representación continua más allá de julio y agosto de 2022.

Un perfil de la plataforma LinkedIn registrado bajo el nombre de Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, indican que se desempeña en “Asuntos Jurídicos” de manera independiente.

Destaca que una ficha curricular señala a Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald como cercano al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, mismo estado en el que tramitó amparos no solicitados ante un Juzgado Segundo de Distrito.

¿Cuál es la edad de Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald?

Son varios los detalles de Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald que permanecen desconocidos, entre ellos su edad.

¿Quién es la esposa de Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald?

Debido a su actividad como abogado, entre los que destaca la defensa de Rafael Caro Quintero, Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald mantiene su vida familiar lejos del ojo público.

¿Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald tiene hijos?

Al igual que el caso anterior, se desconoce quiénes son los hijos de Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald.

¿Qué estudios tiene Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald?

El último grado de estudios de Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald es la licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald?

Una ficha curricular del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas del año 2020 señala que Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald estuvo adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos.

El puesto para Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, según esta ficha, era el de coordinador de Registro de Candidaturas de Partidos Políticos para el cargo de Coordinador Electoral B.

No obstante, no detalla mayor experiencia laboral

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald fue abogado de Rafael Caro Quintero

Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald fungió como abogado de Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, principalmente durante julio y agosto de 2022.

Se sabe que el abogado presentó un juicio de amparo el 22 de julio de 2022 a favor de Rafael Caro Quintero, el cual fue admitido y tramitado por un juzgado federal.

Posterior al amparo promovido por Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, se fijó una audiencia relacionada a Rafael Caro Quintero para el 25 de agosto de ese mismo año.

Sin embargo, este abogado no continuó con la defensa de Rafael Caro Quintero, debido principalmente a que se integraron otros abogados al proceso, incluido un defensor público federal designado por el propio juzgado.