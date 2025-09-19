Luisa Alcalde, desde conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, acusó sobre una campaña contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por los amparos adjudicados a Andrés Manuel López Beltrán.

En su opinión, es evidente que se trata de una campaña política de desprestigio no solo contra Morena, sino también contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por parte de sus detractores.

Por lo anterior, Luisa Alcalde requirió una investigación contra quienes interpusieron los amparos sin conocimiento ni consentimiento a nombre de López Beltrán y el abogado Juan Francisco Rodríguez.

Andrés Manuel López Beltrán rompe el silencio: no he solicitado amparos, todo es montaje (Michelle Rojas)

Luisa Alcalde cuestiona actitud de los medios de comunicación por difundir los amparos adjudicados a López Beltrán

Con respecto a los amparos adjudicados a Andrés Manuel López Beltrán, la dirigente Luisa Alcalde cuestionó el actuar de los medios que dieron por hecho y difundieron la supuesta solicitud de este recurso legal.

“Y cuando se desmiente, no son para decir los medios de comunicación para aclarar la noticia. No solo no lo aclaran, la vuelven a reiterar [...] Es una campaña de desprestigio”, sentenció.

Luisa Alcalde recordó que no es la primera vez que Morena sufre campañas de desprestigio, pues el propio AMLO fue blanco de falsas noticias a lo largo de su carrera política.