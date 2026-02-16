Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal trabaja en ajustes al sistema de alerta sísmica en celulares, tras las críticas ciudadanas por su efectividad.

“Va a bajar el volumen” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Los cambios en la alerta sísmica incluyen reducir el volumen y simplificar el mensaje, con opciones como “Sismo” o “Alerta” en lugar del texto actual: “alerta presidencial”.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ya solicitó las modificaciones, aunque aún no se confirma si estarán listas para el simulacro del 18 de febrero o en los meses siguientes.

Explicó que el nuevo mensaje podría ser más simple, como ‘Sismo’ o ‘Alerta’, en lugar del actual texto extenso.

Cabe recordar que el gobierno también trabaja en el desarrollo de un sistema de alertamiento celular para huracanes, esto como parte de una estrategia integral de protección civil.

“Recuerden que también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes y el tema nada más es garantizar que en efecto se tenga toda la información para darla con certeza” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuándo estarán listos los cambios en la alerta sísmica en celulares?

Pero, aún no se ha confirmado si estos ajustes estarán disponibles para el simulacro de sismo programado para el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas.

Y es que indicó que se requiere de tiempo para estos cambios, pero garantizó que se harán estos cambios.

Si no es para la fecha del simulacro, se espera que ya se implementen en los meses siguientes.

“No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum puntualizó que el tema principal es garantizar que toda la información se proporcione con certeza, buscando un equilibrio entre la efectividad de la alerta y la comodidad de los usuarios.