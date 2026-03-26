La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció un cambio en el mensaje de la alerta sísmica que reciben los celulares en México, el cual sustituirá a la conocida “alerta presidencial”.

La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forma parte de la actualización de los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, conforme al lineamiento cuadragésimo noveno de los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia.

Con esta actualización, el mensaje denominado “alerta presidencial” dejará de utilizarse y será reemplazado por nuevos niveles de advertencia para notificar a la población ante un sismo.

Así serán los nuevos mensajes de alerta sísmica en celulares en México

El cambio aprobado y publicado en el DOF establece nuevos niveles de alerta sísmica que se enviarán directamente a los teléfonos celulares cuando se detecte un riesgo elevado de sismo.

Los mensajes que podrán aparecer en los dispositivos móviles serán:

Alerta Máxima

Alerta Extrema

Alerta Grave

Estos avisos buscan advertir a la población segundos antes de que ocurra un movimiento telúrico, dependiendo del nivel de riesgo detectado en la zona donde se encuentren los usuarios.

Con este nuevo sistema, desaparecerá el mensaje conocido como “alerta presidencial”, el cual generó polémica en su momento entre usuarios que recibían la notificación ante posibles sismos.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en los celulares?

Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta clave para alertar a la población en caso de emergencia, especialmente ante fenómenos naturales como los sismos.

La alerta sísmica en celulares en México funciona mediante la tecnología Cell Broadcast (Difusión Celular), que permite enviar mensajes directamente desde las antenas de telefonía a todos los dispositivos dentro de una zona determinada.

Entre sus principales características destacan:

No requiere internet

No necesita aplicaciones instaladas

Funciona sin saldo en el teléfono

Llega de forma simultánea a todos los celulares en el área

Gracias a este sistema, las autoridades pueden avisar a millones de personas en segundos, lo que puede ser clave para tomar medidas de protección y reducir riesgos durante un sismo.