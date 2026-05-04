El lunes 4 de mayo de 2026, un sismo de magnitud 5.6 sacudió Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin que se activara la alerta sísmica en teléfonos celulares, según reportes de usuarios.

Únicamente los altavoces instalados en postes de la Ciudad de México emitieron la señal preventiva.

Este hecho contrasta con las pruebas masivas realizadas en 2025 y a inicios de 2026, donde se comprobó la recepción de avisos en dispositivos móviles de varios estados, lo que genera dudas sobre el sistema de notificación.

¿Extrañan la polémica alerta sísmica presidencial en celulares?

La alerta sísmica en celulares ha tenido críticas como lo fuerte del sonido o la leyenda de “alerta presidencial”, pero en este 4 de mayo no se activo en ese medio.

Así lo dejaron ver quienes dijeron “Alarma sísmica. Sin alerta presidencial en celulares” y “hay movimiento telúrico y en ningún momento en los celulares sonó la alerta con el ruido feo ¿por qué la habrían desactivado?”.

Alerta sísmica no se activó en celulares durante el sismo del 4 de mayo (X. )

Medios de comunicación en Morelos señalaron que en esa entidad tampoco se activó la alerta sísmica en celulares.

“No sonó nada” y “no fuera un magnitud 3 porque ahí suena para toda la cuadra”, señalaron.