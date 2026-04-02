El portal de Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), dio a conocer porqué el sonido de la alarma pone a las personas en alerta inmediata, la cual está regulada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

De acuerdo con SASMEX, reveló en una infografía cómo es que el sonido de la alerta activa específicamente la amígdala cerebral para advertir de peligro.

¿Por qué la alerta sísmica te pone en vigilancia?

Tal y como reveló SASMEX en su cuenta oficial de X en una infografía que cita un estudio de Arnal et al. (2015) de Current Biology, revela la ciencia detrás de la alerta sísmica.

De acuerdo con la información, este habla sobre el rol de los gritos humanos en el paisaje sonoro de la comunicación.

Revelan porqué el sonido de la alerta sísmica alerta (@SASMEX / X)

Siendo esta una de las razones por las que la amígdala, la región responsable de procesar el miedo y las emociones de peligro, reacciona a la alerta sísmica.

Ya que el sonido de la alerta sísmica activa específicamente esta zona porque pertenece a una categoría acústica llamada “roughness”, es decir aspereza o rugosidad sonora.

Revelan porqué la alerta sísmica te pone en alarma (@SASMEX / X)

El sonido de la alerta sísmica se encuentra en un rango de modulación temporal específico aproximadamente entre 30 a 150 Hz; es decir, el mismo que usan los gritos humanos de alarma.

Es por eso que está separado del resto de sonidos de la comunicación cotidiana como el habla, la música y demás, haciendo que el cerebro lo detecte de forma privilegiada y rápida.