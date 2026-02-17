La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, confirmó que se va a llevar a cabo un simulacro de sismo el próximo 18 de febrero.

La funcionaria explicó que el ejercicio no se va a realiza a nivel nacional, debido a que dijo se tiene planeado que la alerta solo se escuche en un par de estados del país.

¿Cuáles serán los horarios del simulacro de sismo el 18 de febrero?

En la conferencia mañanera del 16 de febrero, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, ofreció más detalles sobre el simulacro de sismo a realizarse el miércoles 18 de febrero.

Sobre el ejercicio, la encargada de Protección Civil a nivel federal, dijo que se estableció que sea en punto de las 11:00 horas que se efectúe la prueba de alertamiento.

Simulacro de sismo regional en CDMX y Edomex (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Asimismo, resaltó que en esta ocasión el simulacro de sismo será un ejercicio regional, toda vez que indicó que la alerta únicamente se va a escuchar en el Estado de México y la CDMX.

Con respecto a ello, dijo que se decidió que solo se efectúe en 2 estados, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante una posible emergencia sísmica en la zona centro del país.

Por otro lado, detalló que 13 mil 900 altavoces serán los que emitan la alerta para el simulacro de sismo, de los que aseveró, están distribuidos de forma estratégica en las dos entidades.

Alerta de sismo en celulares será diferente

Al ofrecer los detalles sobre el simulacro de sismo el 18 de febrero, la titular de la CNPC también anunció que la alerta para teléfonos celulares tendrá un par de cambios a considerar.

Con respecto a ello, señaló que ya se realizan las adecuaciones necesarias para que el volumen de la alerta sea más bajo al que se pudo escuchar en los últimos temblores.

Alerta del Simulacro en celulares (Cortesía)

Además, sostuvo que el mensaje que se podrá leer en los dispositivos móviles ya no contará con la polémica leyenda de “alerta presidencial” por la que se han lanzado diversas críticas.

Aunado a lo anterior, Laura Velázquez Alzúa adelantó que para lo que resta del 2026 se tienen programados otros dos simulacros nacionales, el primero a realizarse el 6 de mayo y el segundo el 19 de septiembre.