El Gobierno de México anunció las 2 fechas en las que se realizará el Simulacro Nacional 2026 en caso de sismo.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, anunció que durante 2026 se realizarán dos simulacros nacionales, uno de ellos en día sábado.

Las fechas del Simulacro Nacional 2026

México tendrá dos ejercicios para el Simulacro Nacional 2026, como parte de las acciones de prevención de Protección Civil en caso de sismo.

Si bien aún no se tienen los supuestos para los simulacros, ya se tienen las fechas definidas. Se trata de:

miércoles 6 de mayo

sábado 19 de septiembre

Laura Velázquez Alzúa resaltó que esta será la primera vez que se realizará un simulacro en fin de semana, por lo que será un ejercicio importante para la población.

Asimismo, destacó que el primer Simulacro Nacional 2026 se realizará en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Los horarios para el Simulacro Nacional 2026

Por otra parte, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil compartió que los dos ejercicios del Simulacro Nacional 2026 se llevarán a cabo en el mismo horario.

Es decir, el 6 de mayo y el 19 de septiembre el Simulacro Nacional 2026 se iniciará a las 11:00 horas, tiempo del centro.

Para ambos ejercicios sonará la alerta sísmica en 14 mil 191 altavoces ubicados en los estados de:

CDMX

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Michoacán

Morelos

Colima

Estado de México

Asimismo, se calcula que se activará la alerta en 105 millones 33 mil 512 teléfonos celulares.