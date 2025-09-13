La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que tiene previsto que el aumento del salario mínimo en México alcanzará para 2.5 canastas básicas en el año 2030.

Claudia Sheinbaum manifestó que se trata de un objetivo prioritario de su gobierno antes de finalizar su sexenio.

Indicó que actualmente el salario mínimo en México alcanza para comprar 1.7 canastas básicas, destacando los aumentos aplicados durante los últimos años.

Aumento del salario mínimo en México alcanzará para 2.5 canastas básicas en el 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum externó que uno de los objetivos de su gobierno es que el aumento del salario mínimo en México alcance para comprar 2.5 canastas para el año 2030.

Esto a través de aumentos reales al salario mínimo, los cuales dijo han sido implementados por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum detalló que actualmente se compran 1.7 canastas básicas, por lo que los siguientes aumentos se tienen calculados hasta alcanzar el poder de compra de 2.5 canasta básicas.

La presidenta manifestó que esta situación ha sido posible gracias a esfuerzos conjuntos entre todos los sectores involucrados. Es decir, gobierno, empresarios, así como representantes de los trabajadores.

“El objetivo que tenemos es que en el 2030 un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas; en este momento alcanza para comprar 1.7 canastas básicas. Entonces, así está calculado cuánto debe ser el incremento salarial de cada año”. Claudia Sheinbaum

Para lograr aumento del salario mínimo en México se debe estabilizar la inflación: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que para lograr el aumento al salario mínimo previsto para 2030, con el que se podrán comprar 2.5 canastas básicas, se requiere de un nivel estable de inflación.

Puntualmente manifestó que se necesita como máximo un 4% de inflación, por lo que es importante llevar a cabo las medidas económicas necesarias para esta situación.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, de esta manera el esfuerzo que se realiza al respecto ayudará a las familias mexicanas a que puedan comprar más de una canasta básica completa.

Esto toda vez que reiteró como objetivo prioritario que los mexicanos puedan mejorar su poder adquisitivo al finalizar su sexenio.