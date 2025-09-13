Desde Tlaxcala, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció un evento en el Zócalo de CDMX (Ciudad de México) para el 5 de octubre, para cerrar su gira del Primer Informe.

Fue el 1 de septiembre que Claudia Sheinbaum llevó a cabo su Primer Informe de Gobierno, en el que dio a conocer los avances desde su toma de posesión el 1 de octubre de 2024.

Y tal como destacó desde Tlaxcala, contrario a los informes de anteriores presidentes, Claudia Sheinbaum decidió hacer una gira para dar a conocer las acciones de su gobierno.

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Primer Informe con evento en el Zócalo

En el evento para dar a conocer el avance de la Transformación desde Tlaxcala, Claudia Sheinbaum anunció que cerrará la gira de su Informe a la nación en el Zócalo de CDMX el domingo 5 de octubre.

Aunque de momento Claudia Sheinbaum no adelantó detalles sobre el cierre de su gira de Informe en el Zócalo, la cual inició desde que lo entregó ante el Congreso el 1 de septiembre.

Y es que tal como destacó Claudia Sheinbaum, decidió inaugurar una forma de rendir cuentas ante el pueblo de México, que es visitar los estados y dar la cara de estos 11 meses de gobierno.

Por eso mismo, este viernes 12 de septiembre Claudia Sheinbaum visitó Puebla y Tlaxcala, así como Hidalgo.

Mientras que el fin de semana pasado, Claudia Sheinbaum presentó su Informe ante 9 estados y así seguirá hasta el próximo domingo 5 de octubre.

Lo que dijo Claudia Sheinbaum en su Informe en Tlaxcala

Fue desde el Parque Andén en Apizaco, Tlaxcala que Claudia Sheinbaum dio a conocer su Informe de estos primeros 11 meses y entre sus principales puntos estuvieron los Programas del Bienestar.

“Aquí en México, regamos la economía desde abajo, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece“. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, la economía de México también florece ya que de se ha incrementado el salario mínimo desde 2018 a 2025, además, en el último año el turismo creció un 13%.

Mientras que para Tlaxcala se trabaja en el Distribuidor Vial en Santa Ana, el saneamiento de Atoyac y la repavimentación de las carreteras federales.