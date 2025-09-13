Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, presentó su primer informe de actividades en Puebla ante más de 35 mil ciudadanos que se encontraban en el Centro Expositor.

Durante su informe destacó todos los logros que se han tenido en la entidad, además, explicó que como parte del Infonavit se construirán 60 mil viviendas para personas que ganen menos de dos salarios mínimos.

Sheinbaum celebra sus logros en Puebla

Acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la presidenta de México informó que las acciones realizadas en la entidad durante el primer año de su administración y el Segundo Piso de la Cuarta Transformación han sido positivas.

La mandataria detalló que se construirán 60 mil viviendas por parte del Infonavit, 20 mil casas más por parte de CONAVI y 10 mil por cuenta de Fovissste.

Asimismo, anunció que se eligió a Puebla como la sede para crear el primer auto eléctrico mexicano llamado ‘Olinia’. Además, la presidenta, señaló que cada uno de los 217 municipios contará con un Centro LIBRE para la prevención de la violencia contra la mujer.

Puebla da un paso en la mejora de la salud

Claudia Sheinbaum, durante su informe en la entidad, explicó que en este año se inauguraron las Torres de Cardiología y Oncología del Hospital de la Niñez Poblana, y en los próximos meses será inaugurado el Hospital General de Zona de San Alejandro. Y, con el fin de combatir el desabasto de medicamento, se implementaron las Rutas de Salud para dotar de medicamentos a los centros de salud.

Claudia Sheinbaum rindió su informe en Puebla (Cortesía)

En cuestión de apoyos sociales, la presidenta dio las siguientes cifras

Pensión de Adultos Mayores apoya a 616 mil personas

Programa para Personas con Discapacidad apoya a más 69 mil personas

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro apoya a 24 mil 800 jóvenes

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro apoya a 28 mil 457 más 230 mil jóvenes de preparatorias públicas y más de 271 mil infantes

Programa Producción para el Bienestar beneficia a 125 mil 116 productores agrícolas

Programa Leche para el Bienestar apoya a 230 mil familias

Programa La Escuela es Nuestra se inscribieron 4 mil 324 escuelas

Asimismo, señaló que más de 20 mil comunidades indígenas del país han sido beneficiadas con el presupuesto.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, agradeció el apoyo y compromiso de Claudia Sheinbaum en todas las áreas de la entidad, con el fin de mejorar la entidad en materia de tecnología, educación, cultura, programas, trabajo y más.