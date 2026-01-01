A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor un nuevo salario mínimo correspondiente a 315.04 pesos diarios, un total mensual de nueve mil 582.47 pesos .

Ello significa un incremento de 36.24 pesos, equivalente a 13 por ciento, pues pasa de 278.80 pesos diarios a 315.04 pesos diarios.

Salario mínimo y salario Mínimo en la frontera norte desde el 1 de enero de 2026

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo equivale a 440.87 pesos diarios, para un total mensual de 13 mil 409.80 pesos mensuales.

El incremento es de 20.99 pesos, que representa 5 por ciento, pues pasa de 419.88 pesos a 440.87 pesos.

Este salario mínimo aplica para municipios específicos de los estados fronterizos:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Salario Mínimo seguirá subiendo en gobierno de Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas en el año 2030.

Es decir, se prevé que durante la administración actual siga incrementando a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

En el periodo de 2018 a 20026, el salarió mínimo ha logrado una recuperación de 154 por ciento.