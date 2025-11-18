La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició los preparativos para el proceso de fijación de los salarios mínimos que entrarán en vigor en 2026.

Pese a que no existe un monto definido, la Conasami adelantó que la propuesta final será discutida y acordada por trabajadores y empleadores al interior del Consejo de Representantes.

Conasami analiza ajuste al salario mínimo 2026

El salario mínimo general, actualmente de 278.80 pesos diarios, ha registrado una recuperación del 129.4% de su poder adquisitivo respecto al cierre de 2018, cuando comenzaron los incrementos más importantes.

En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo es de 419.88 pesos diarios, la recuperación es todavía mayor, alcanzando 245.5%.

Con los niveles actuales del salario mínimo es posible adquirir 1.78 canastas básicas en la zona del salario mínimo general, acercándose al objetivo del Gobierno de México de llegar a 2.5 canastas básicas para 2030.

También se detalló que el salario mínimo permite comprar aproximadamente:

13.1 kilos de tortilla,

5.8 kilos de huevo,

9.3 litros de leche.

Conasami prepara el informe base para la discusión

La Dirección Técnica de la Conasami afina el Informe Anual sobre el Comportamiento de la Economía 2025, documento que será presentado al Consejo de Representantes a finales de noviembre. Con este informe inicia formalmente el proceso para definir los nuevos salarios mínimos.

A partir de ese momento, el Consejo de Representantes (integrado por gobierno, trabajadores y empleadores) analizará la información económica, así como las propuestas de incremento enviadas por distintos sectores y por la ciudadanía.

Los salarios mínimos que regirán a partir del 1 de enero de 2026 se darán a conocer en diciembre. La Conasami enfatizó que el incremento aún no está definido, ya que será resultado del diálogo tripartito y del análisis técnico.