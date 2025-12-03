El salario mínimo subirá un 13% en enero de 2026, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este incremento que se comprometió año con año en su gobierno a partir del 1 de enero 2026 hasta $9 mil 582.47 pesos de manera mensual.

Asimismo negó que el aumento al salario mínimo afecte a la inflación de México para el próximo año.

El salario mínimo subirá 13% en enero de 2026; así quedará

En este anuncio también se contó con la participación de Marath Bolaños, secretario de la Trabajo y Previsión Social quién dio más detalles de este aumento del salario mínimo.

Es por ello que se tiene previsto que para el próximo 1 de enero de 2026 el aumento al salario mínimo general y profesionistas sea de un 13% es decir de $278.80 a $315.40 pesos diarios, quedando hasta $9 mil 582.47 pesos de manera mensual.

Salario mínimo subirá 13% en enero de 2026 (Especial)

Mientras que el incremento del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de un 5% por lo que se aumentará de $419.88 a $440.87 pesos diarios, quedando hasta $13 mil 409.80 pesos mensualmente.

Salario mínimo subirá 13% en enero de 2026 (Especial)

“Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general” Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social

Cabe recordar que estos incrementos al salario mínimo son sostenidos y por arriba de la inflación hasta alcanzar 2.5 canastas básicas, señaló el secretario de Trabajo y Previsión Social.

Con este nuevo incremento del salario mínimo para 2026 se calcula un aumento de hasta 154% desde el año 2018, por lo que se habrá recuperado un aumento de su poder adquisitivo.

Además, destacan que en términos reales el aumento al salario mínimo de este 2026 es el “nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año 1980″.

Este acuerdo al aumento al salario mínimo se logró después de un consenso entre el sector obrero, empresarial y el Gobierno de México.