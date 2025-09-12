La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió los reportes de la agencia Reuters, la cual aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) lleva a cabo operativos conjuntos con el Ejército mexicano.

El 10 de septiembre, Reuters publicó un reportaje con el que aseguró que “en colaboración con unidades especiales del ejército y la marina mexicanos, la CIA lleva años realizando operaciones encubiertas para dar caza a los narcos más buscados de México“.

En respuesta, hoy viernes 12 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia mañanera que esto es “absolutamente falso”, y reiteró que lo que existe en este sentido con el Gobierno de Estados Unidos es colaboración para compartir información.

Claudia Sheinbaum : “No es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército mexicano”

Hoy 12 de septiembre, Claudia Sheinbaum desmintió la información publicada por Reuters, cuya agencia aseguró que la CIA lleva a cabo operaciones encubiertas, en colaboración con el Ejército mexicano.

“Lo que dice Reuters es falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad”, Claudia Sheinbaum

En su conferencia mañanera, la presidenta reiteró solo existe coordinación y cooperación en cuanto a información con el Gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico; “información que tiene Estados Unidos de sus agencias, se comparte con las instituciones del gabinete de seguridad”.

Dado lo anterior, explicó que una vez que se cuenta con información, las instituciones que llevan a cabo las operaciones son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o la Fiscalía General de la República (FGR).

“No es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército mexicano. Eso es totalmente falso”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum le respondió a Reuters que su reportaje sobre la CIA y el Ejército mexicano es falso

También hoy 12 de septiembre, Claudia Sheinabum explicó que le respondió a la agencia Reuters que su reportaje sobre la CIA y el Ejército mexicano es falso, aunque no de manera escrita, pero se hizo llegar este mensaje del Gobierno de México.

“Se les dijo que lo que estaban presumiendo ahí no tenía fundamento”. Claudia Sheinbaum

Según Reuters, que dijo citar a una docena de funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y México, existen dos unidades militares del Ejército mexicano que han sido verificadas por la CIA, siendo una de ellas la que participó en la captura de Ovidio Guzmán, alias el Ratón, ex líder de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.