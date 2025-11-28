Claudia Sheinbaum adelantó que el 1 de diciembre se va anunciar de cuando será incremento al salario mínimo para 2026, así lo dijo en el marco del cierre del año y el inicio del nuevo.

“Ya pronto vamos a informar, el 1 de diciembre el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya se está llegando ahí a un acuerdo y espero que Marath ya lo resuelva en estos días” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que cada fin de año se reúne el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para abordar el incremento para el inicio de año.

Claudia Sheinbaum anuncia próximo acuerdo para la jornada de 40 horas

Claudia Sheinbaum dijo que también está por anunciarse una acuerdo para llevar a cabo la reforma de la jornada laboral de 40 horas semanales.

Dijo que este acuerdo lo va a a anunciar en conjunto con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, aunque dijo que antes se debe concretar.

Aumento del salario mínimo desde 2018 impacta en combate de la pobreza den AL: CEPAL

México fue el país que más redujo la pobreza y pobreza extrema en América Latina durante la última década, aseguró José Manuel Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para American Latina y el Caribe (CEPAL), al presentar el reporte Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.

Uno de los motivos por los que México redujo la pobreza y pobreza extrema es por el “fuerte incremento del salario mínimo” que señala fue alrededor de 135 por ciento entre 2018 y 2025.

Cabe recordar que el incremento del salario mínimo en últimos años no solo ha sido por inicio. de año sino además en otras ocasiones y se ha prometido un alza por encima de la inflación , a diferencia de gobiernos pasados.

“Se explica principalmente por México y, en mejor medida pro Brasil, que aportaron 60 y 30 por ciento de dicha disminución, respectivamente”, explico al titular de la CEPAL al señalar su impacto no solo en México sino en la región.