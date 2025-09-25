El estado de Baja California lidera el ranking de la canasta digna más cara en todo México, según los datos de septiembre de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

La Conasami realizó un estudio para lograr fijar un salario mínimo que permita acceder a una canasta digna; es decir, que satisfaga las necesidades básicas de una familia, considerando:

Alimentos

Vivienda

No alimentos y no vivienda (NANV)

Ahorro y emergencias

Deducciones de impuestos

Los resultados preliminares arrojaron que Baja California es el estado con la canasta digna más cara en México y a continuación te damos toda la información sobre el tema.

Canasta digna (Captura de pantalla )

Baja California encabeza la lista de canasta digna más cara en México

El estado de Baja California encabeza el ranking de canasta digna más cara en México, necesitando un salario mínimo de 20 mil 592.92 pesos netos al mes para poder satisfacer sus necesidades.

La cifra de Baja California es más del doble del estado que se presenta con la canasta digna más barata en México, que es Tlaxcala con 10 mil 088.71 pesos netos al mes.

Otros estados que superan el salario mínimo de 18 mil pesos al mes para adquirir una canasta digna en México son:

Baja California Sur

Campeche

Quintana Roo

Cabe mencionar que el estudio de la Conasami arroja que el monto promedio de la canasta digna en México es de 15 mil 610.52 pesos netos mensuales en áreas urbanas y 2 mil 615.23 pesos mensuales en zonas rurales.