El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una alza sostenida en el precio de productos de la canasta básica, así lo informó en su indicador de las líneas de pobreza.

De acuerdo con el INEGI, el precio de la canasta básica aumentó durante diciembre de 2025, manteniendo el alza de los alimentos y bebidas esenciales tanto en zonas urbanas como en rurales.

INEGI reporta alza sostenida en el precio de la canasta básica (Eduardo Díaz)

Precio de la canasta básica se mantiene a la alza, según el INEGI

El INEGI reporta que el precio de la canasta básica se mantiene a la alza y, a diciembre de 2025, una persona necesitaba alrededor de 4 mil 818 pesos para cubrir sus necesidades en las zonas urbanas.

Por otra parte, el precio de las canastas básicas en zonas rurales llega a los 3 mil 451 pesos, que evidencia un gran impacto en el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Los datos del INEGI señalan que los productos alimenticios y no alimenticios de la canasta básica que han ido a la alza en zonas rurales y urbanas son los siguientes:

Productos y servicios básicos con precios al alza en zonas rurales

Bistec de res

Molida de res

Cuidados personales

Transporte público

Productos y servicios básicos con precios al alza en zonas urbanas