Raúl Beyruti Sánchez, dueño de GINGroup, enfrenta cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada; sin embargo no será detenido.

El empresario cuenta con una suspensión provisional que bloquea cualquier órden de aprehensión por lo que, aunque se le dictó prisión preventiva oficiosa, no pudo ser cumplimentada.

Aquí te contamos lo que sabemos de Raúl Beyruti Sánchez, como:

¿Quién es Raúl Beyruti Sánchez?

¿Cuántos años tiene Raúl Beyruti Sánchez?

¿Qué signo zodiacal es Raúl Beyruti Sánchez?

¿Raúl Beyruti Sánchez tiene esposa?

¿Raúl Beyruti Sánchez tiene hijos?

¿Qué estudió Raúl Beyruti Sánchez?

¿Cuál es la trayectoria de Raúl Beyruti Sánchez? y más

¿Quién es Raúl Beyruti Sánchez?

Raúl Beyruti Sanchez, originario de Puebla, preside GINGroup, empresa que fundó, especializada en administración integral de capital humano.

También conocido como el ‘Rey Facturero’, enfrenta cargos por lavado de dinero desde 2021, por dispersar millones de pesos de manera en que los últimos beneficiarios no pudieran ser identificados.

¿Cuántos años tiene Raúl Beyruti Sánchez?

Raúl Beyruti Sánchez nació el 9 de junio de 1955, por lo que actualmente el dueño de GINGroup tiene 70 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Beyruti Sánchez?

Debido a que el cumpleaños de Raúl Beyruti Sánchez cumple años el 9 de junio, el empresario nació bajo el signo de géminis.

¿Raúl Beyruti Sánchez tiene esposa?

El empresario Raúl Beyruti Sánchez sí tiene esposa; sin embargo, se desconoce su identidad

¿Raúl Beyruti Sánchez tiene hijos?

Se desconoce si Raúl Beyruti Sanchez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Raúl Beyruti Sánchez?

Raúl Beyruti Sánchez estudió una licenciatura en Contabilidad por la Universidad Latina; además de una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados.

¿Cuál es la trayectoria de Raúl Beyruti Sánchez?

Raúl Beyruti Sánchez tiene 35 años de experiencia en al vida empresarial de México con un conglomerado llamado GINGroup.

La empresa se dedica a la administración de recursos humanos con empresas como:

Flash Taco

Ponte Almeja

Soy Grupero

El Club Deportivo Albatros

Sport Clinic

En 2021 se inició una investigación en su contra luego de que Carla Elena Solis, entonces directora de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciara irregularidades.

Según la denuncia, GINGroup creó un sistema para manejar y distribuir dinero en grandes cantidades a través de la empresa de manera ilegal.