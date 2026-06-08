Olinia representa un ejemplo de innovación en México y es la semilla de un nuevo ecosistema, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la presentación del prototipo del primer auto eléctrico mexicano, el cual ella misma llegó manejando.

“Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico, representa una semilla… de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México… una industria nacional… impulsada por el conocimiento, la creatividad… de una economía mixta…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que el proyecto es ejemplo del trabajo de investigadores, diseñadores, desarrolladores, estudiantes y más, quienes a diario piensa en soluciones para el futuro”

También dijo que Olinia representa las nuevas capacidades nacionales, de universidades, Estado e iniciativa creadora, que pueden impactar en nuevo valor y no solo en recbir inversiones.

Claudia Sheinbaum reconoce a jóvenes innovadores en presentación de Olinia

Claudia Sheinbaum dijo que Olinia es un reconocimiento a jóvenes y la fuerza de su porvenir.

También que el primer auto eléctrico mexicano, Olinia, representa un país en Transformación en el que se van a desarrollar nuevas carreras tecnológicas, especialidades y formas de investigación.

Y es que resaltó que es poderoso que podemos crear valor desde nuestras capacidades.

Claudia Sheinbaum promete seguir apoyando la innovación

Claudia Sheinbaum dijo que así como desde México se innovó en cuanto a la televisión a color y la píldora anticonceptiva , se seguirá apoyando a quienes imaginan lo que aún no existe.

Algunas de esas especializaciones tienen que ver con diseño industrial, en nuevos materiales, energías limpias, Inteligencia Artificial, baterías, software y muchas más.