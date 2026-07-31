Estefanía Coppola es una modelo y conferencista mexicana con presencia en las redes sociales, pero también es actriz y cantautora.

Razón por la que te traemos todos los detalles de lo que sabemos de ¿quién es Estefanía Coppola?

¿Quién es Estefanía Coppola?

Estefanía Coppola es modelo y conferencista mexicana que nació el 15 de abril de 1999 con trayectoria de 15 años en plataformas digitales.

Su principal giro en las redes sociales es de contenido sobre moda y maquillaje, tras su fama Estefanía Coppola consolidó su carrera en el cine, la televisión y las conferencias de desarrollo personal.

¿Quién es Estefanía Coppola? Modelo y conferencista (@ estefcoppola)

¿Qué edad tiene Estefanía Coppola, modelo y conferencista?

Estefanía Coppola tiene 27 años de edad.

¿Quién es la pareja Estefanía Coppola?

Se sabe que Estefanía Coppola está comprometida, sin embargo, mantiene su vida sentimental en la privacidad.

¿De qué signo zodiacal es Estefanía Coppola, modelo y conferencista?

Aries es el signo zodiacal al que pertenece Estefanía Coppola.

¿Cuántos hijos tiene Estefanía Coppola?

No tiene hijos Estefanía Coppola.

¿Qué estudio Estefanía Coppola, modelo y conferencista?

Se desconoce si Estefanía Coppola tiene estudios profesionales; se conoce que tiene capacitación en actuación, canto y conducción.

¿Quién es Estefanía Coppola? Modelo y conferencista (@ estefcoppola)

¿En qué ha trabajado Estefanía Coppola?

Estefanía Coppola tiene en su currículum laboral una extensa carrera en el medio del espectáculo, en la actualidad ha tomado relevancia por la actuación, pues ha participado en:

Guerra de vecinos

Todas las pecas del mundo

Guerra de Likes

El Guau

Como compositora y cantante Estefanía Coppola ha lanzado varios temas en Spotify, mientras que como conferencista ofrece charlas motivacionales en la plataforma TEDx.