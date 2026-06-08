Roberto Capuano, responsable del proyecto Olinia Uno, aclaró que el primer vehículo eléctrico mexicano no debe considerarse ni motocicleta ni automóvil convencional, sino parte de una nueva categoría llamada “mini movilidad”.

“Es importante mencionar que Olinia no es ni una moto ni un coche, y por eso no parece ni moto ni coche. Es un vehículo que pertenece a una nueva categoría de movilidad que existe en otras partes del mundo. Nosotros le llamamos mini movilidad, pero formalmente la norma lo clasifica como un vehículo eléctrico de baja y media velocidad. Eso quiere decir que no tiene que parecer ni una moto ni un coche, sino algo intermedio” Roberto Capuano, responsable de Olinia

Durante la mañanera del 8 de junio de 2026, explicó que Olinia es un vehículo eléctrico de baja y media velocidad, diseñado específicamente para responder a las necesidades de movilidad en México.

Con espacio para pasajeros y accesibilidad para personas con silla de ruedas, el Olinia busca ser práctico en entornos urbanos y distinto a los autos tradicionales.

Diseño de Olinia se adapta a las necesidades de México

Durante su exposición, Roberto Capuano reconoció que el diseño de Olinia Uno ha generado opiniones tanto positivas como negativas entre el público.

Sin embargo, subrayó que se trata de un vehículo distinto a los conocidos tradicionalmente, debido a que fue concebido específicamente para responder a las necesidades de movilidad de los mexicanos.

“Es un vehículo que no conocíamos porque nunca se había hecho el ejercicio de diseñar un vehículo para nuestras necesidades” Roberto Capuano, responsable de Olinia

Cabe recordar que una de las características más destacadas de Olinia es su diseño compacto, que mantiene espacio suficiente para transportar a una persona en silla de ruedas, además de permitir el traslado de varios pasajeros.

No obstante, Olinia Uno no será el único modelo que llegará al mercado nacional. El proyecto contempla al menos dos versiones adicionales:

Movilidad de última milla y transporte de mercancías.

Movilidad personal.

Olinia (Especial)

La baja velocidad, una de las características clave de Olinia

Capuano también resaltó que uno de los elementos más importantes de Olinia es precisamente su operación a baja velocidad.

De acuerdo con el responsable del proyecto, esta característica permite que los requerimientos de diseño y construcción sean distintos a los de un automóvil convencional.

Además, explicó que no está pensado para desempeñarse como un vehículo capaz de alcanzar velocidades de entre 130 y 140 kilómetros por hora ni para realizar recorridos en carretera.