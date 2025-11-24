La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) rechazó lo que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró sobre una mesa de diálogo programada hoy 24 de noviembre.

“Nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan (sic)”. Comunicado de ANTAC.

Asimismo, aseguró que han recibido amenazas con “abrir carpetas de investigación” a David Estévez, el líder de la ANTAC por el bloqueo del 24 de noviembre.

ANTAC niega que su bloqueo tenga fines políticos como Rosa Icela Rodríguez asegura

Rosa Icela Rodríguez, la titular de Segob, dio a conocer en conferencia de prensa que han existido mesas de diálogo constantes con transportistas por lo que ve fines políticos en el bloqueo del 24 de noviembre.

Debido a que Segob asegura comunicación constante con transportistas, la titular compartió su creencia de que manifestaciones como el megabloqueo es por “motivaciones políticas” contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante ello, por medio de las redes sociales de ANTAC dijeron estar enterados de las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, asegurando que no tiene nada que ver con lo político y solo piden seguridad.

Por otra parte, la ANTAC aseguró que aunque la titular de Segob habló de una mesa de diálogo prevista con anterioridad a la 1:00 pm, ellos no han recibido invitación al respecto.

“Acabamos de escuchar que la Secretaría de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas, sin embargo no hemos sido convocados”. Comunicado de ANTAC.

Asimismo, la ANTAC sostuvo que el único fin del bloqueo del 24 de noviembre es pedir seguridad en las carreteras ante los asaltos, desapariciones y extorsiones que viven a diario.

Comunicado de la ANTAC ante declaraciones de Rosa Icela Rodríguez.

ANTAC acusa creación de carpetas de investigación por bloqueo del 24 de noviembre

La ANTAC negó los dichos de Rosa Icela Rodríguez y aseguró que los están amenazando con crearles carpetas de investigación ante el bloqueo del 24 de noviembre.

Mediante otro comunicado, aseguraron que “autoridades” los están amenazando con abrir carpetas de investigación a David Estévez Gamboa, el líder de ANTAC.

“El Sr. David Estévez Gamboa ha recibido llamadas intimidatorias por parte de Tonatiuh González Rosales, quien ostenta el cargo de Director de Coordinación de Delegaciones de la Segob. Lejos de cumplir su función como enlace para gobernabilidad y el diálogo, el funcionario ha recurrido a prácticas más oscuras del viejo régimen, lanzando un últimatium cobarde: ‘O desactiva la movilización o se le abrirá una carpeta de investigación". Comunicado de la Antac.

Esto mismo fue respaldado por la propia Rosa Icela Rodríguez, quien advirtió a transportistas y agricultores que algunos de ellos tienen carpetas de investigación en el pasado.

La secretaria señaló que son investigaciones por obstruir “vías principales” y que estas se iniciaron desde antes que Morena llegara a la presidencia de México.

“Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años de construcción de las vías principales. Incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración. Pero ellos tienen toda una historia de toma de casetas, bloqueos de carreteras, etcétera”. Comunicado de la Antac.