La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que hay mesa de diálogo abierta con transportistas y agricultores para evitar el bloqueo del 24 de noviembre.

Sin embargo, transportistas y agricultores han hablado del comunicado que la Segob mandó para evitar el bloqueo del 24 de noviembre ante el cual tienen una firme postura.

Segob ofrece mesa de diálogo a transportistas y agricultores hoy 24 de noviembre

En busca de evitar el bloqueo del 24 de noviembre, la Segob compartió un comunicado en sus redes sociales donde abrió una mesa de diálogo con transportistas y agricultores.

La Segob aseguró que siempre apostará por el diálogo con ambos sectores para “entender sus inquietudes”, mismos a los que les pide “entendimiento y la interlocución directa”.

Por ello, ofrecen un mesa de diálogo con transportistas y agricultores el 24 de noviembre a las 11:00 am en las instalaciones de la Segob.

Asimismo, aseguró que a la mesa de diálogo irán sectores con los que transportistas y agricultores no han podido llegar a un acuerdo.

“A dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional de Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación”. Comunicado de la Segob.

Por otra parte, recordó que piden a ambos sectores “evitar acciones que afecten a la ciudadanía”.

Comunicado de Segob a bloqueo del 24 de noviembre.

Ante los argumentos dados por el bloqueo del 24 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó unos minutos en su mañanera del pueblo asegurando que el gobierno está en diálogo constante con ambos sectores.

“No están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo, se les ha atendido”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Representante de transportistas rechaza mesa de diálogo propuesta por Segob

La Segob ofreció una mesa de diálogo con transportistas y agricultores para evitar el bloqueo del 24 de noviembre, pero representante de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) se negó.

En entrevista con Azucena Uresti, Jeannet Chumacero, Vicepresidente de comunicación y enlace de la ANTAC, descartó ir a la mesa de diálogo asegurando que un comunicado no basta.

Chumacero aseguró que necesitaría un comunicado personal de la Segob para ir a la mesa de diálogo, más no uno público, además de que cada asociación debe tener una invitación porque no solo una aceptó el bloqueo.

“Personalmente no han tenido [el gobierno] ni llamada ni contacto con ninguna organización”. Jeannet Chumacero, Vicepresidente de comunicación y enlace de la ANTAC

Por otra parte, Chumacero aseguró que el bloqueo del 24 de noviembre iniciará a las 10:00 am en su totalidad y será por tiempo indefinido.