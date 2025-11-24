La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en la mañanera del pueblo del bloqueo del 24 de noviembre por transportistas y agricultores asegurando que han sido escuchados.

Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno nunca ha estado cerrado a hablar de las inquietudes a transportistas y agricultores, asegurando que el megabloqueo es por otros motivos.

Claudia Sheinbaum habla del megabloqueo de transportistas y agricultores

Tras compartirse que la Secretaría de Gobernación (Segob) está abierta al diálogo con transportistas para evitar el megabloqueo del 24 de noviembre, la presidenta de México habló.

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum, aseguró “se les está atendiendo” tanto a transportistas como a agricultores en mesas de trabajo sobre sus inquietudes.

Sin embargo, la presidenta señaló que hay motivos del bloqueo que no están en sus manos porque son temas a discutir en primero en el Congreso, como la Ley de Aguas.

Por otra parte, aseguró que el megabloqueo no puede ser con motivo de que el gobierno está cerrado al diálogo, “no es que estén bloqueando porque no haya diálogo”.

“Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que estén bloqueando porque no haya diálogo, sí hay diálogo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, aseguró que la Segob por Rosa Icela Rodríguez Velázquez informará las mesas de trabajo que han tenido y “quiénes son” los que están bloqueando las carreteras como ocurre este 24 de noviembre.