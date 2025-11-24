Productores de Jalisco de Amigos por el Campo pidieron reactivar la comercialización del maíz en México, sin embargo, descartaron que su organización esté participando en los bloqueos de hoy lunes 24 de noviembre.

En conferencia de prensa, Edgar Ortiz, presidente de Amigos por el Campo, resaltó que la industria no ha mostrado interés de comprar el maíz, por lo que la producción de Jalisco podría quedar estancada en esta temporada.

Agricultores realizan bloqueos hoy 24 de noviembre. (Luis Ramírez / EFE)

Productores de Jalisco piden reactivar la comercialización del maíz y descartan bloqueos

Los productores de maíz del estado de Jalisco manifestaron su preocupación por la comercialización de su producto, pues la industria no ha mostrado su interés en comprar la producción de esta temporada.

“La industria ha manifestado no tener intención de compra. No sabemos si es presión hacia los productores o hacia el gobierno, pero la intención no está”. Edgar Ortiz, presidente de Amigos por el Campo

Edgar Ortiz comentó que no menosprecian los apoyos que se han implementado desde el gobierno estatal y federal, pero destacó que estas acciones no han resuelto el problema de la comercialización del maíz.

El líder de los productores de Jalisco resaltó que uno de los principales problemas que enfrenta el campo es el tema de las importaciones de maíz blanco, pues se está olvidando la comercialización del producto nacional.

“Generalmente tenemos problemas de comercialización. Necesitamos que el gobierno federal, junto con la industria, se sensibilicen para llegar a un buen acuerdo y sobre todo que tengan el control sobre las importaciones de maíz blanco, que es donde nos está afectando porque están dejando por un lado la comercialización del maíz nacional”. Edgar Ortiz, presidente de Amigos por el Campo

Pese a que han expresado sus preocupaciones, los productores de maíz de Amigos por el Campo aseguraron que ellos no convocaron a bloqueos en el estado de Jalisco.