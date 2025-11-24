La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que el megabloqueo nacional que se convocó para el lunes 24 de noviembre de 2025 continuará y aún no se tiene una fecha establecida para levantarse.

En entrevista con Pamela Cerdeira, David Estévez, líder de la ANTAC, confirmó que el megabloqueo continuará, aunque se hará un balance con los líderes campesinos para determinar hasta qué fecha permanecerá.

Bloqueos de transportistas y agricultores. (Crisanta Espinosa Aguilar /Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

ANTAC confirma que el megabloqueo continuará sin fecha para levantarse

David Estévez, líder de la ANTAC, informó que este lunes se mantienen 27 carreteras bloqueadas por campesinos y transportistas, además de que han tomado casetas de aduanas para que sus exigencias sean visibilizadas.

Al ser cuestionado sobre la fecha en la que se levantará el bloqueo, el líder de la ANTAC dijo que este continuará hasta que se tengan avances con las autoridades, pues hasta el momento no se ha dado el diálogo.

El líder de la ANTAC adelantó que, aunque no hay fecha para terminar el megabloqueo, por la tarde hablarán con los representantes campesinos para determinar si continuará mañana mientras platican con las autoridades.

De acuerdo con la información, transportistas y campesinos han sido convocados para el día de mañana 25 de noviembre en la Secretaría de Gobernación a las 10:00 am, aunque no han decidido si asistirán.