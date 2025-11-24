En medio del megabloqueo que se llevó a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025, los campesinos regalaron fruta a los automovilistas que quedaron varados en la Autopista del Sol, en Guerrero.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, pues además de entregar fruta, los campesinos se disculparon con los automovilistas por cerrarles el paso con el megabloqueo carretero.

El cual exige un alto a la inseguridad y extorsión al campo y estuvo encabezado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Campesinos mexicanos. Preocupación por crimen. (Cuartoscuro)

Video de campesinos regalando fruta a automovilistas varados por megabloqueo

El lunes se llevó a cabo un nuevo megabloqueo en el que transportistas y campesinos cerraron las carreteras de por lo menos 25 entidades, lo que paralizó el paso a automovilistas.

En ese contexto, los campesinos que bloquearon la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, ofrecieron frutas en compensación por la espera de los automovilistas que permanecieron varados.

“Una disculpa, no se me molesten. Estamos luchando por nuestros productos, por mejores precios”. Campesino en megabloqueo

Los transportistas y campesinos denuncian la falta de respuesta a sus demandas, en las que exigen atención a la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos.

"Estamos luchando por nuestros productos, por buenos precios"



Campesinos regalan fruta a las personas afectadas en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol



📹Comunicación Guerrero pic.twitter.com/542KniginX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 24, 2025

El megabloqueo de campesinos fue convocado en diferentes estados de la república, generando afectaciones en:

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas