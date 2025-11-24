En medio del megabloqueo que se llevó a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025, los campesinos regalaron fruta a los automovilistas que quedaron varados en la Autopista del Sol, en Guerrero.
El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, pues además de entregar fruta, los campesinos se disculparon con los automovilistas por cerrarles el paso con el megabloqueo carretero.
El cual exige un alto a la inseguridad y extorsión al campo y estuvo encabezado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).
Video de campesinos regalando fruta a automovilistas varados por megabloqueo
El lunes se llevó a cabo un nuevo megabloqueo en el que transportistas y campesinos cerraron las carreteras de por lo menos 25 entidades, lo que paralizó el paso a automovilistas.
En ese contexto, los campesinos que bloquearon la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, ofrecieron frutas en compensación por la espera de los automovilistas que permanecieron varados.
“Una disculpa, no se me molesten. Estamos luchando por nuestros productos, por mejores precios”.Campesino en megabloqueo
Los transportistas y campesinos denuncian la falta de respuesta a sus demandas, en las que exigen atención a la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los robos.
El megabloqueo de campesinos fue convocado en diferentes estados de la república, generando afectaciones en:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas