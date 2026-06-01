Este 1 de junio de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México fue blindado con vallas metálicas de más de dos metros y bloques de concreto debido a la huelga nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo para impedir que maestros de la CNTE ampliaran su plantón en el primer cuadro de la capital.

Las medidas han provocado cierres de calles, estaciones del Metro CDMX y pérdidas económicas críticas para comerciantes del Centro Histórico.

Blindan el Zócalo por marcha de la CNTE (Tomada de video)

Por marcha de la CNTE blindan el Zócalo de la CDMX con vallas metálicas

Este 1 de junio autoridades blindan el Zócalo de la CDMX con vallas metálicas y bloques de concreto ante una huelga nacional y marcha convocada por la CNTE.

El magisterio exige mejoras salariales y la abrogación de reformas legales, advirtiendo que las protestas podrían extenderse hasta el Mundial de Futbol 2026 si no reciben respuesta de la presidencia.

Estas medidas de seguridad han restringido severamente la movilidad en el Centro Histórico, provocando el cierre de estaciones del Metro y accesos viales principales.

El despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) busca resguardar el primer cuadro de la CDMX ante la marcha masiva de la CNTE convocada desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

La principal función del blindaje al Zócalo es impedir que los integrantes de la CNTE amplíen el campamento que mantienen en la avenida 5 de mayo con carpas, lonas y casas de campaña.

Ante la llegada prevista de cientos de profesores provenientes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero para reforzar sus movilizaciones.

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia, los líderes sindicales denuncian la falta de diálogo y el uso de barreras físicas para contener sus demandas laborales.

El magisterio ha advertido que, a pesar de estas vallas, intentarán ingresar al Zócalo por ser un espacio histórico para sus manifestaciones.

Estas han sido las afectaciones por el blindaje al Zócalo por la marcha de la CNTE

Las vallas metálicas de más de dos metros de altura han sido colocadas para restringir el acceso al primer cuadro de la Ciudad de México, afectando diversas vialidades clave y a los comerciantes.

Las calles cerradas o con accesos bloqueados por estas estructuras son:

20 de noviembre: El paso está cerrado y solo se permite el ingreso a personal de oficinas.

Pino Suárez: Se encuentra cerrada al público general, permitiendo únicamente el acceso a trabajadores.

5 de febrero: Aunque cuenta con vallas, es actualmente el único acceso peatonal habilitado, aunque restringido a empleados de comercios y trabajadores de la zona. También se ha reportado su uso principalmente como vía de salida.

5 de mayo: Presenta bloqueos con vallas para evitar la extensión del plantón de la CNTE.

Madero: Es una de las calles del primer cuadro que ha sido asegurada y resguardada por elementos de seguridad.

Tacuba: También se encuentra dentro del perímetro resguardado con muros de acero.

República de Brasil: Presenta resguardo con vallas de alta seguridad.

Además de estas calles principales, el tránsito peatonal y vehicular se ha visto severamente afectado en otras vías aledañas como:

República de Guatemala

Corregidora

Correo Mayor

Moneda

Donde circular se ha vuelto sumamente complicado debido al cerco policiaco y las dobles vallas metálicas.

Los comerciantes del Zócalo reportan pérdidas económicas críticas debido a la nula afluencia de clientes causada por el cerco policial y la marcha de la CNTE.

Aunque se ha habilitado un acceso peatonal por la calle 5 de febrero, este está limitado principalmente a trabajadores y empleados de los comercios, lo que impide el flujo normal de consumidores.

Además, la estación del Metro Zócalo permanece cerrada desde el 25 de mayo, complicando aún más la llegada de visitantes.

Basándose en experiencias de sexenios anteriores, los comerciantes temen que un plantón prolongado resulte en desempleo y el cierre definitivo de negocios.