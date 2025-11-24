El delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Puebla, Javier Aquino, reiteró que la dependencia mantendrá una posición completamente institucional y neutral frente a las recientes manifestaciones y cierres carreteros.

SICT Puebla prioriza seguridad y libre tránsito ante bloqueos carreteros

El funcionario explicó que la SICT respeta plenamente el derecho a la libre expresión y a la protesta social; sin embargo, subrayó que la principal responsabilidad de la institución es garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, Aquino hizo un llamado a los sectores inconformes para abrir el diálogo como vía para resolver sus demandas y aseguró que la dependencia permanecerá atenta a las mesas de trabajo.

Finalmente, Javier Aquino aseguró que la SICT acompaña los procesos y brinda apoyo técnico cuando es necesario, pero se mantiene al margen de cualquier posicionamiento político.