Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, anunció que el próximo jueves 5 de febrero se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Loret de Mola, el senador Ignacio Mier reveló que aún no ha hablado con Claudia Sheinbaum, pero que tendrá la oportunidad de reunirse con ella este jueves.

Ignacio Mier Velazco (Ignacio Mier Velazco / Facebook)

Senador Ignacio Mier y Claudia Sheinbaum se reunirán este jueves 5 de febrero

Tras la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena Adán Augusto López, el senador Ignacio Mier asumió el cargo y quedó al frente del partido en el Senado.

Respecto a si hará cambios en las comisiones, Ignacio Mier dijo que se harán “mínimos ajustes”, pero que los cargos primordiales permanecerán para garantizar la funcionalidad del Senado

Ignacio Mier fue cuestionado por Carlos Loret de Mola sobre si Claudia Sheinbaum lo llamó vía telefónica para felicitarlo por su nueva responsabilidad en el Senado y dio a entender que no, pero que pronto se reuniría con ella.

De acuerdo con la entrevista, la cita entre Ignacio Mier y Claudia Sheinbaum es el próximo jueves 5 de febrero, sin embargo, se desconocen más detalles como dónde y a qué hora se realizará la reunión.