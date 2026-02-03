En la primera Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Ignacio Mier del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Anaya tuvo un amable acercamiento al senador.

Ricardo Anaya se acerca a Ignacio Mier tras liderazgo de Morena en el Senado

Un video mostrado por la periodista Leti Robles de la Rosa, mostró cómo Ricardo Anaya e Ignacio Mier coincidieron en su llegada a la reunión, luego de que Adán Augusto López dejó de ser el coordinador de Morena en el Senado.

Aunque pudiese pensarse que existiría una total indiferencia entre ambos, el video mostró que Ricardo Anaya fue quien tuvo el amable acercamiento con Ignacio Mier al ingresar.

De una leve palmada amistosa en la espalda a soportarse en su hombro, fue como Ricardo Anaya decidió moverse mientras caminaba con Ignacio Mier rumbo a sus labores legislativas.

En lo que respecta a Ricardo Anaya e Ignacio Mier, los senadores no han tenido una confrontación directa en el Pleno. Aunque sí en opiniones sobre cómo llevan la política cada uno de los partidos a los que pertenecen.

Ricardo Anaya en confrontación con Adán Augusto López en el Senado

En el pasado, el senador panista si bien tiene una relación más llevadera con Ignacio Mier, con su predecesor Adán Augusto López no fue así, siendo su último debate álgido en la Ley de General de Aguas.