Ignacio Mier, nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, adelantó que mientras esté al frente de la Jucopo habrá diálogo y respeto a los tiempos legislativos.

En un mensaje a medios, Ignacio Mier señaló que se le dará el tiempo necesario para discutir en la Jucopo todos los temas y se escucharán a todos los grupos parlamentarios.

Ignacio Mier adelanta que habrá diálogo y respeto a los tiempos legislativos en la Jucopo

Durante la primera reunión tras asumir su cargo, el senador Ignacio Mier dijo que en su dirigencia de la Jucopo priorizará el diálogo y respetará a todos los grupos parlamentarios.

Ignacio Mier garantiza diálogo y respeto a los tiempos legislativos al frente de la Jucopo (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Este martes 3 de febrero, Ignacio Mier afirmó que mientras esté al frente de la Jucopo, siempre va a priorizar un espacio de coordinación y diálogo entre fuerzas políticas.

El nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores detalló que respetará los tiempos legislativos que dicta la ley, garantizando que cada iniciativa reciba el análisis correspondiente.

Sobre las sesiones de la Jucopo de la Cámara de Senadores, el senador Ignacio Mier subrayó que el horario regular para este nuevo periodo será los lunes a las 2:00 de la tarde.