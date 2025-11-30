El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció para presentar “Grandeza”, su nuevo libro.

Como se había anunciado, AMLO vuelve a la vida pública, pero esta vez como autor de su nuevo libro “Grandeza” que busca "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”.

Así lo expresó el mismo expresidente de México a través de sus redes sociales oficiales, donde dio una presentación oficial de su nuevo libro, habló sobre su rutina y reveló si se presentará o no en giras en plazas públicas.

Adicionalmente, expresó su reconocimiento por el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las 3 razones por las que AMLO saldría del retiro

AMLO reveló que sólo saldría a la calle por tres razones:

Si atentaran contra la democracia Defender a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Defender la soberanía de México

AMLO destaca a Claudia Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”

En esta presentación, AMLO aprovechó para describir a Claudia Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo” y alentó a seguirla a apoyando.

“Hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo (...) además fiel al pueblo, fiel a los principios de la Transformación sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo” AMLO

AMLO le gustaría que los españoles leyeran sus libros

Al respecto de su libro “Grandeza”, AMLO dijo que le gustaría que los españoles tuvieran la oportunidad de leerlo para que se den cuenta de las atrocidades cometidas en el periodo de La Conquista.

“A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles porque van a ver como marcaban, erraban los rostros de los indígenas para esclavizarlos” AMLO

Además de desmentir los reportes de Hernán Cortés y los frailes de la época que relataban cómo era el comportamiento de los indígenas, con lo que justificaban sus acciones.

AMLO descarta hacer giras por nuevos libros

En su presentación, AMLO descartó hacer giras por sus nuevos libros en las plazas públicas de México.

Asimismo, AMLO destacó el buen trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“No puedo ir a las plazas públicas a México. Me gustaría mucho, pero saben que ya me retiré de la actividad política”. AMLO

AMLO hará otro libro llamado “Gloria” y ha visitado 5 veces el centro de México

El expresidente de México, AMLO, adelantó que el próximo año 2026 lanzará un nuevo libro llamado “Gloria”.

Además del que está presentando “Grandeza” del cuál destacó que es una investigación que le ha llevado más de un año.

Y dio a conocer cuál era su rutina que incluye la visita a su familia hasta por 5 ocasiones al centro de México para ver a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto.

“He ido 5 veces a México” AMLO

AMLO destaca la reducción de la pobreza y desigualdad en su Gobierno

También en su reaparición de la vida pública, AMLO reveló que en 1976 había un reporte que lo acusaban de “ser comunista” por defender y apoyar a los pobres.

Recuerda que cumplió su mandato como presidente “logramos el inicio una transformación, llevamos a la práctica de primero los pobres” lo que expresa que le causa felicidad.

Recordó además el periodo de la pandemia de Covid-19 como “dos años muy difíciles” pero a pesar de eso destacó que salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos.

Destacó que cuando llegó a la presidencia la pobreza en México estaba en un 42% y esta bajó a un 29%, así como la desigualdad.

Además explicó las condiciones del neoliberalismo en México la que produjo “desigualdad” en el país y dijo que en la época del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

AMLO expresó su alegría por poder regresar al público como autor, recordó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como “extraordinaria amiga y mujer excepcional”.

“Tuvimos la enorme dicha de quién me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”. AMLO

Agregó cómo es que regresó a la quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas, resaltando que esta casa de una hectárea la construyó su madre y decidió irse e iniciar una vida nueva porque se retiró de la vida política: “No es una simulación estoy jubilado”, aseguró.

Resaltó que estuvo en la política desde 1975, lo que llevó a tener una vida de más de 50 años en este ramo.