Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México anticipa controversia que podría desatar Grandeza, el libro más reciente del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado 30 de noviembre, AMLO presentó su nuevo libro llamado Grandeza que busca "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”.

Durante su conferencia mañanera del pueblo del lunes 1 de diciembre, la presidenta de México se mostró contenta por la reaparición de AMLO pero anticipa las reacciones que podría generar este nuevo libro.

Claudia Sheinbaum cree que nuevo libro de AMLO será polémico

Al retomar el tema del nuevo libro de AMLO, titulado Grandeza, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que este podría ser polémico, pero destacó que el ex presidente “se ve muy bien”.

“Habrá que leer su libro, será polémico como nos imaginamos, pero es un legado muy importante” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además Claudia Sheinbaum agradeció las palabras de AMLO sobre su trabajo como presidenta de México y expresó su gusto por ver al ex mandatario bien.

Cabe recordar que en la reaparición pública de AMLO se reconoció a Claudia Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”.

Además de llamarla "mujer excepcional" que “continúa la transformación” y el legado, adicionalmente de ser una mujer fiel al pueblo de México.

También en su presentación, AMLO pidió seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En esta presentación AMLO, también aprovechó para descartar giras en las plazas públicas de México, adicionalmente de que ya también se prepara la salida de un libro nuevo más que se llamará “Gloria” para el próximo año 2026.

Aunque AMLO dio un adelanto de lo que trata su libro Grandeza, donde plantea y busca desmentir las historias de la llamada “conquista” de México donde se hablaba de sacrificios humanos, además de resaltar la riqueza cultural de México.

Incluso el ex presidente mexicano expresó sus deseos para que los españoles pudieran leer su libro y dar cuenta de las atrocidades que fueron cometidas durante la “conquista”.