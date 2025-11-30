Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que solo saldría a la calle para defender a Claudia Sheinbaum y a México.

AMLO presentó este domingo 30 de noviembre, desde su quinta en Palenque, Chiapas su nuevo libro “Grandeza”, que trata de "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”.

En esta presentación, AMLO reveló cuáles serían las tres razones por las que volvería a las calles pese a haberse retirado de la vida pública y política de México; entre ellas, defender a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo no voy a recorrer el país para presentar al libro porque voy a seguir retirado, jubilado, solo saldría a la calle por 3 razones. Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes; defenderla a ella (Claudia Sheinbaum) si hay intentos de golpes de estado; defender la soberanía de México”. AMLO

AMLO llama a Claudia Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”

En la exposición de AMLO de su nuevo libro “Grandeza” del que ya descartó hacer giras en las plazas públicas de México también aprovechó para reconocer al trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de llamarla “extraordinaria amiga y mujer excepcional”, de quién expresó su dicha por ser su sucesora en la presidencia de México.

También el ex mandatario, AMLO aprovechó para llamar a a Claudia Sheinbaum como “la mejor presidenta del mundo”, y de quién resaltó que es fiel al pueblo de México, así como a los principios de la Transformación.

Asimismo AMLO pidió un apoyo y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo (...) además fiel al pueblo, fiel a los principios de la Transformación sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo” AMLO

E incluso pidió a las mexicanas y mexicanos comparar a la presidenta Claudia Sheinbaum con otros jefes y jefas de Estado de otros países del mundo para que vieran su humanismo.