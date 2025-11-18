La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se enteró que su predecesor lanzará un nuevo libro para este 2025; así se enteró del próximo ejemplar de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras dejarse ver el día de su cumpleaños, comenzó el rumor de que AMLO prepararía su regreso a la vida pública sin embargo, lejos de la esfera política, sino como autor, como aseguró al retirarse.

AMLO lanzará nuevo libro este año: confirma Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirmó que AMLO tendrá un nuevo libro este año, ya que se enteró por “la amiga de la amiga”, en común con la esposa del expresidente, Beatriz Gutiérrez Müller, a quien le mandó un saludo.

Durante la conferencia mañanera de hoy martes 18 de noviembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el regreso de AMLO y una presunta gira que se prepara para presentar un nuevo libro.

Agregó que no sabe la fecha exacta del lanzamiento del nuevo libro de AMLO, así como tampoco su contenido, aunque tendría que ver con el Humanismo Mexicano y la grandeza cultural del país.

Asimismo, Claudia Sheinbaum tampoco tendría información sobre si AMLO planea un recorrido en México para presentar su nuevo libro, el cual se ha señalado, tendría lugar en 2026.