Beatriz Gutiérrez Müller, autora e investigadora, reconoce el proceso del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para escribir “Grandeza”.

Este domingo 30 de noviembre, AMLO presentó su nuevo libro “Grandeza”, mismo que promete "reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”.

Este libro es su primera publicación después de su salida de la presidencia de México en 2024, y como lo había prometido ahora se dedica a la investigación de la historia del país.

“Empeñó más de un año” Beatriz Gutiérrez Müller reconoce el proceso de AMLO para escribir ‘Grandeza’

La doctora y autora de libros Beatriz Gutiérrez Müller, y también esposa de AMLO, reconoció el proceso del expresidente de México al escribir su nueva publicación “Grandeza”.

Así como lo reveló AMLO, quien asegura que le tomó un año poder recabar la investigación en torno del periodo de la llamada Conquista de México, Gutiérrez Müller reconoce su proceso.

En una publicación de redes sociales la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reconoció que AMLO se “empeñó más de un año, trabajando día tras día” para poder realizar el libro de “Grandeza”.

El cual, entre otros contenidos, destaca la “reivindicación de los pueblos originarios de México, y la grandeza de su cultura, tan mancillada por siglos“.

También, durante la presentación de su libro, AMLO reveló como llevó a cabo esta investigación desde su quinta en Palenque, Chiapas y cuál es rutina diaria.

Que consiste en levantarse desde temprana hora, camina cerca de 5 kilómetros dentro de su finca, se baña, desayuna y desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día escribe sobre la historia de México.

Luego toma su pozol, vuelve a caminar, regresa a escribir y a las dos de la tarde va a comer; camina nuevamente, ve las noticias y luego regresa a su despacho a escribir y se va a dormir a las 8 o 9 de la noche.

Además, AMLO dio a conocer que ve a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y a su hijo Jesús Ernesto, a quienes ha visitado en al menos 5 ocasiones en viajes discretos al centro de México.