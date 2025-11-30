Integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reaccionaron al nuevo libro de AMLO, “Grandeza”, asegurando que se trata de algo imperdible que “desde hace tiempo esperábamos”.

Entre las reacciones se encuentran:

Y es que hoy domingo 30 de noviembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció para anunciar el lanzamiento de su libro “Grandeza”, a poco más de un año de dejar la presidencia de México.

"Grandeza", el libro de AMLO (Andrés Manuel López Obrador)

Grandeza, libro de AMLO, genera reacciones desde Morena

Este domingo el nuevo libro de AMLO, “Grandeza”, no pasó desapercibido para los integrantes de Morena, entre ellos la reacción de la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Ernestina Godoy.

La también encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la aparición del expresidente, destacando su “conocimiento y cariño” por nuestro país.

“No tengo duda de que con el conocimiento y el cariño por nuestro país, por nuestra cultura y nuestro pueblo, que siempre lo han caracterizado, podremos conocer una gran visión de un fragmento de nuestra historia“. Ernestina Godoy

Ernestina Godoy se dijo emocionada porque AMLO anunció que próximamente publicará otro libro, por lo que mientras tanto la funcionaria invitó a disfrutar de “Grandeza”.

Hoy nos sorprendió en redes, un video de @lopezobrador_ en el que, además de saludar a los mexicanos, recordar algunos momentos de su vida de lucha hasta la Presidencia de la República, y darnos algunos noticias de lo que actualmente es su vida, de sus ocupaciones y su trabajo… pic.twitter.com/fceJiaEBCX — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 30, 2025

Al nuevo libro de AMLO reaccionó también Luisa Alcalde, actual dirigente nacional de Morena.

Ella calificó al nuevo libro del expresidente de México como un volumen “imperdible”, invitando a sus seguidores a adquirirlo.

El senador Gerardo Fernández Noroña hizo lo propio a través de sus redes sociales, reaccionando también al nuevo libro de AMLO, a quien se refirió como “el compañero presidente”.

Fiel a su estilo, el legislador de Morena ironizó con “Grandeza”, asegurando que por este nuevo libro “la derecha se va a súper arder”.

Cómo siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_. La derecha se va a súper arder. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 30, 2025

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado no tardó en reaccionar al libro “Grandeza”, compartiendo la publicación que hiciera el expresidente de México.

En este sentido, el partido que fuera fundado por el exmandatario, se refirió a este como “Nuestro querido AMLO”, resaltando el lanzamiento de este nuevo volumen escrito por él.