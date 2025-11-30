El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció por su libro “Grandeza” y aclaró que no hará giras para la presentación del mismo.

En un video de YouTube, Andrés Manuel López Obrador aclaró que esta decisión se debe a que ya se retiró de la actividad pública.

AMLO reaparece para presentar “Grandeza”, su nuevo libro (AMLO en X)

AMLO no hará giras por su libro “Grandeza”

El expresidente de México, AMLO, reapareció en su canal de YouTube para presentar su libro “Grandeza”, el cual pretende reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.

Sin embargo, reveló que no hará giras públicas por su libro recién escrito, puesto que ya se retiró.

“No puedo ir a las plazas públicas a México. Me gustaría mucho, pero saben que ya me retiré de la actividad política” Andrés Manuel López Obrador

Al revelar el motivo del porqué no hará giras por su libro “Grandeza”, AMLO dio a conocer que, tras el lanzamiento de este libro —cuya investigación le llevó mas de un año— hará un segundo volumen llamado “Gloria”, por lo que ahora solo está buscando escribir y descartó volver a la vida política.