En su video más reciente donde habla de su retiro y su nuevo libro “Grandeza”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que sí ha regresado a la Ciudad de México después de dejar la presidencia.

En las propias palabras de AMLO, ha estado en la Ciudad de México unas 5 veces en el último año, pero han sido estancias cortas y discretas para no causar escándalos.

“Beatriz está en México; viene, yo voy. He ido como 5 veces de manera muy discreta para evitar los escándalos” Andrés Manuel López Obrador

Nota en desarrollo. En breve más información...