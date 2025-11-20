El ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hará una gira por México a principios de 2026.

De acuerdo con el periodista Julián Mazoy, AMLO está preparando una gira para promocionar su último libro.

El ex presidente AMLO anunció su retiro de la vida política y aseguró que se dedicaría a escribir un libro que hablaría de la riqueza cultural de México y el Humanismo mexicano.

AMLO hará una gira por México a principios de 2026 por su nuevo libro

Aún se desconocen los detalles del nuevo libro de AMLO pero de acuerdo con el periodista Julián Mazoy, sus fuentes le han confirmado que el ex presidente iniciará una gira a principios de 2026.

Esta gira será financiada por Penguin Random House Grupo Editorial la cual se desarrollará principalmente en librerías y universidades.

Aunque por el momento no se descarta que AMLO pueda presentarse en plaza públicas.

Sin embargo aún no se sabe si AMLO también podría presentarse en ferias de libro como las que se desarrollan en la Ciudad de México (CDMX) o en Guadalajara, Jalisco.

🔴 LÓPEZ OBRADOR HARÁ UNA GIRA 🔴



Mis fuentes me confirman. A principios de 2026, @lopezobrador_ iniciará su gira para promover su próximo libro. La gira la financiará @PenguinBooks y será principalmente en librerías y universidades.



No se descarta presentaciones en plazas… pic.twitter.com/zL1ALJhJcw — Julián Mazoy (@MazoyJulian) November 20, 2025

Por el momento no se sabe el contenido exacto del nuevo libro de AMLO, ni la fecha de lanzamiento, pero se espera que salga este año 2025.

Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo había adelantado que el libro de AMLO saldría este 2025, porque se había enterado por la “amiga de una amiga” de Beatriz Gutiérrez Müller .

AMLO además de la política también se ha dedicado a escribir diversos libros, que reflejan su pensamiento, así como sus creencias y cariño por México, entre ellos destacan los títulos de: