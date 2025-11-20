El ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hará una gira por México a principios de 2026.
De acuerdo con el periodista Julián Mazoy, AMLO está preparando una gira para promocionar su último libro.
El ex presidente AMLO anunció su retiro de la vida política y aseguró que se dedicaría a escribir un libro que hablaría de la riqueza cultural de México y el Humanismo mexicano.
AMLO hará una gira por México a principios de 2026 por su nuevo libro
Aún se desconocen los detalles del nuevo libro de AMLO pero de acuerdo con el periodista Julián Mazoy, sus fuentes le han confirmado que el ex presidente iniciará una gira a principios de 2026.
Esta gira será financiada por Penguin Random House Grupo Editorial la cual se desarrollará principalmente en librerías y universidades.
Aunque por el momento no se descarta que AMLO pueda presentarse en plaza públicas.
Sin embargo aún no se sabe si AMLO también podría presentarse en ferias de libro como las que se desarrollan en la Ciudad de México (CDMX) o en Guadalajara, Jalisco.
Por el momento no se sabe el contenido exacto del nuevo libro de AMLO, ni la fecha de lanzamiento, pero se espera que salga este año 2025.
Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo había adelantado que el libro de AMLO saldría este 2025, porque se había enterado por la “amiga de una amiga” de Beatriz Gutiérrez Müller .
AMLO además de la política también se ha dedicado a escribir diversos libros, que reflejan su pensamiento, así como sus creencias y cariño por México, entre ellos destacan los títulos de:
- Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986)
- ‘Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988)
- Tabasco, víctima del fraude electoral (1990)
- Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)
- Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo (1990).
- Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)
- Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)
- La mafia nos robó la Presidencia (2007)
- La gran tentación: el petróleo de México (2008)
- La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)
- No decir adiós a la esperanza (2012)
- Neoporfirismo hoy como ayer (2014)
- El poder en el trópico (2015)
- Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido? (2016)
- 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, (2017)
- Oye, Trump (2017)
- A la mitad del camino (2021)
- ¡Gracias! (2024)