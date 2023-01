El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinar si el título de la ministra Yasmín Esquivel es válido o no, tras confirmar que su tesis sí fue producto de plagio.

“Yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva. Su Tribunal tiene que hacer una recomendación si es válido o no el título.Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar... lo mejor es que la UNAM diga, sí o no, es valido su título o no es válido su titulo”

AMLO