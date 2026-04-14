Fernando Bonilla, actor de la serie de Prime, “La Oficina” criticó a Movimiento Ciudadano por usar su imagen para promocionar al estado de Nuevo León.

El también actor de doblaje acusó al partido político de usar su imagen y exigió que no volvieran a usar su cara “para sus chingaderas”.

Esto luego de que publicaran en sus redes sociales una imagen de su personaje “Jero” como meme para asegurar que “Nuevo León va en primer lugar”.

“Oigan,<a href="https://x.com/MovCiudadanoMX" rel=""> @MovCiudadanoMX</a>, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas.” Fernando Bonilla

Fernando Bonilla reclama a Movimiento Ciudadano uso de su imagen (captura de pantalla)

Fernando Bonilla reclama uso de su imagen a Movimiento Ciudadano

Fernando Bonilla reclamó el uso de su imagen por Movimiento Ciudadano en Nuevo León y llamó al partido a no volver a hacerlo.

Luego de reclamar el uso de su imagen, compartió un video más para quejarse del mensaje, donde se ve a su personaje, Jerónimo Ponce III, haciendo un gesto de corazón.

La imagen estaba acompañada de la leyenda “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León el Primer lugar en todo”.

“Cuando estamos todos divertidos pero llega alguien y la caga” Fermando Bonilla

Movimiento Ciudadano borra publicación tras reclamo de Fernando Bonilla

Luego del reclamo de Fernando Bonilla, Movimiento Ciudadano Nuevo León borró la publicación que provocó al actor.

Movimiento Ciudadano borra publicación de Fernando Bonilla (captura de pantalla)

La publicación permaneció en la página de Facebook de Movimiento Ciudadano Nuevo León por 3 días antes de que el actor y comediante exigiera al partido a no volver a usar su cara.