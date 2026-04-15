Raquel Buenrostro emitió una orden para investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza, luego de que Infodemia intentara desmentir al periodista Ignacio Gómez Villaseñor.

A través de redes sociales, Villaseñor reveló que existe un expediente en la Secretaría Anticorrupción contra Jenaro Villamil y Miguel Elorza, quienes calificaron sus investigaciones como falsas.

La instrucción de Buenrostro marca un nuevo capítulo en la disputa entre Infodemia y el periodista, en un contexto donde se busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las instituciones públicas.

Buenrostro ordena investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza tras caso Infodemia (Captura de pantalla)

Buenrostro ordena investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza tras disputa de Infodemia con periodista

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor informó que Raquel Buenrostro ha ordenado investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza por calificar sus investigaciones como falsas y sin metodología.

La orden de Raquel Buenrostro se da luego de que el periodista denunció a los dos funcionarios por:

Faltas administrativas

Peculado

Ejercicio ilícito del servicio público

Ignacio Gómez Villaseñor señaló que Jenaro Villamil y Miguel Elorza han utilizado canales oficiales para desacreditar trabajos periodísticos, cuando estas no carecen de una metodología exhaustiva.

Cabe mencionar que la orden de Buenrostro implica que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisará si hubo irregularidades administrativas o legales, pero ahora no hay conclusiones definitivas.